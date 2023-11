Os moradores do bairro Imbiruçu, em Betim, na Grande BH, estão denunciando um frigorífico da região por despejar sangue de animais em um córrego próximo, causando um forte mau cheiro para as pessoas que moram e passam pelo local.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma quantidade enorme de sangue saindo de uma tubulação e caindo no córrego. Internautas comentam a situação. “Eu morava aí. Isso sempre aconteceu, um odor absurdo e ninguém nunca fez nada”, afirma. Outro diz que “Isso acontece desde que o mundo é mundo por ali. Um fedor horrível nessa região”.

Pelos relatos, a prática de despejo à luz do dia não é comum, sendo feita em períodos noturnos, quando o flagrante é mais difícil. “Geralmente eles fazem isso à noite quando ninguém pode ver, fazer caminhada por volta das 19h é pedir para sofrer”, conta.

Um morador disse que saiu para correr com o cachorro por volta das 4h da manhã quando viu o despejo de resíduos. “Não conseguia respirar e os olhos lacrimejavam. O cachorro, por ter um olfato mais sensível, ficou super agitado e tive que voltar pra casa pois estava muito forte o cheiro de amônia. Essa empresa não pode mais permanecer nesse local residencial”, afirma.

O odor de amônia se repete nos comentários. “Está explicado o mau cheiro de podre que fica nesse lugar, às vezes bate um cheiro forte de amônia, não duvido nada que misturam para tentar amenizar o fedor. Um desrespeito enorme com a população e com o meio ambiente fiscalização tem que multar” destaca.

Parece que a situação ocorre há mais de duas décadas, com luta da população nosórgãos competentes -é o que diz uma professora. “Os moradores tinham que dormir com pano no nariz. Além do mau cheiro, jogavam os dejetos industriais e o sangue dos animais. A luta foi grande naquela época, eles foram fiscalizados e a situação amenizou”.

O frigorífico Frigobet, apontado como responsável pelo despejo flagrado no vídeo, foi procurado pelo Estado de Minas, mas até o momento não deu retorno.

A Prefeitura de Betim informa que, nessa segunda (20/11), fiscais do município percorreram mais de 1 km da avenida Marco Túlio Isaac, na altura do bairro Laranjeiras, para coletar as primeiras evidências do lançamento de efluentes no Riacho das Areias.

"Nesta terça (21/11), o trabalho das equipes da Fiscalização Ambiental inclui a análise documental dos processos de licenciamento de todos os empreendimentos adjacentes a esse lançamento de efluentes não tratados para apuração detalhada do fato.

Em seguida, nova diligência in loco será realizada para complementar os dados apurados nos documentos. A previsão é que até o fim do dia a prefeitura tenha informações suficientes para instaurar um processo de infração contra o responsável.

A Prefeitura de Betim ressalta a importância de um trabalho minucioso para assegurar a eficácia das atividades de fiscalização, eliminando qualquer possibilidade de impunidade decorrente de equívocos no ato fiscalizatório", afirma.