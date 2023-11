Ladrão/ciclista que pulou no Arrudas no Horto foi preso no São Geraldo

Dois integrantes de uma quadrilha de ladrões que usa bicicletas para praticar roubos foram presos na noite de segunda-feira (20/11), pela Polícia Militar -um deles, depois de pular dentro do Ribeirão do Arrudas para tentar escapar da perseguição policial.

O primeiro chamado para a PM sobre a ação dos ciclistas ladrões foi feita por um casal, um adolescente de 17 anos e uma jovem de 18, que foram assaltados pela quadrilha, no Bairro Santa Tereza.

Com a descriçao dos suspeitos - era um ciclista sem camisa e luzes no cabelo, o segundo com camisa cinza, o terceiro de boné e camisa pretos, e o quarto, de camisa branca -, a Polícia disparou a informação na sua rede e iniciou uma operação.

Ainda no Santa Tereza, outras pessoas foram assaltadas, ficando sem os celulares. Cerca de uma hora depois do primeiro chamado, os quatro suspeitos foram localizados. Os policiais deram ordem de parada. Dois deles obedeceram, descendo das bicicletas. Mas um deles, logo em seguida, saiu em disparada, em direção ao Ribeirão do Arrudas. Outros dois conseguiram fugir.

No Ribeirão

Vendo-se cercado, o suspeito, que estava sem camisa, correu em direção ao cruzamento da Andradas com Silviano Brandão e pulou no leito do Arrudas, continuando a fuga, indo em direção ao Bairro São Geraldo, sempre no leito do ribeirão.

Na altura da Avenida Belém, entrada do Bairro Vera Cruz, foi montado um segundo cerco pela PM e o fugitivo, que mancava muito -ele se machucou ao saltar no ribeirão-, acabou sendo preso e retirado do leito do ribeirão com uma escada.

Em seguida, ele foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde foi medicado e, em seguida, preso. O homem tem 22 anos. Os dois outros fugitivos estão sendo procurados.