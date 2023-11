Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado (25//1), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) promoveu um mutirão de doação de sangue. A iniciativa, feita nesta terça-feira (21/11) na Academia de Bombeiros Militar (ABM), é fruto de uma parceria com o Hemocentro.

A ação contou com a participação de 73 voluntários e foi feita em momento estratégico, já que a Fundação Hemominas registra uma queda significativa dos estoques de sangue do Grupo “O”. O corpo de bombeiros já é conhecido pela realização de ações periódicas de captação de sangue externo. Hellen Heloisa Dupim, do setor de Captação do Hemocentro de Belo Horizonte, afirma: “A Fundação Hemominas agradece a parceria do Corpo de Bombeiros pelo comprometimento em relação à coleta externa e doação de sangue que ocorre frequentemente.

A parceria entre CBMMG e o Hemominas acontece pelo menos duas vezes ao ano, e é considerada fundamental para sensibilizar e incentivar os bombeiros militares, familiares e a comunidade em geral a doar sangue e reafirmar o compromisso da organização em salvar vidas.

Uma doação de 450 ml de sangue pode salvar até quatro vidas adultas, no caso das crianças é possível triplicar este alcance. A expectativa é de que, com o volume doado no mutirão, seja possível beneficiar pelo menos 280 adultos ou até 840 crianças.