O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em conjunto com a Polícia Civil (PCMG) e a Secretaria de Estado de Fazenda, deflagraram a Operação Fel de Minas e cumpriram 13 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (21/11), contra empresas do ramo de mineração que estão sendo investigadas por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Os mandados tem como alvo quatro pessoas físicas e nove empresas nas cidades de Belo Horizonte e Coronel Murta, na Região do Vale do Jequitinhonha. As investigações indicam que o grupo empresarial é um dos maiores distribuidores de feldspato moído, um composto químico que possui grande aplicação na indústria de cerâmica e vidro.

Os investigados, que seriam um das únicas empresas a ter jazida própria para extração e benefício do minério, não teriam feito o pagamento de tributo declarado de forma contumaz e deliberada. Tal conduta teria ocasionado prejuízos que já ultrapassam R$ 14 milhões aos cofres públicos.

Além disso, também se investiga uma suposta blindagem patrimonial pelos gestores de fato do negócio com aquisições mobiliárias e imobiliárias através de empresas em nome de terceiros.

A operação contou com a participação de seis promotores de Justiça, três delegados de polícia, 25 investigadores de polícia e 30 auditores fiscais da Receita Estadual, é parte de uma nova fase de estruturação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA).