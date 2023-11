Já passa das nove horas a ocorrência envolvendo a delegada Monah Zein e policiais civis em um apartamento no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (21). Em nota, a instituição disse que a delegada teria efetuado disparos dentro da residência. Ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido, mas ninguém ficou ferido.

Informações apuradas pela reportagem do Estado de Minas indicam que, durante a manhã, a delegada abriu uma live no Instagram criticando a conduta da Policia Civil nas denúncias dela. Outra fonte disse que a delegada teria feito várias denúncias de assédios da instituição.



Preocupados com o tom da transmissão na rede social, amigos acionaram a polícia por volta 09h. Ao chegarem no local, houve uma grande discussão, quando aconteceram os tiros.

As denúncias de assédio, segundo aponta a fonte, culminaram em uma sindicância da corregedoria da PC contra a delegada. A investigação gerou um pedido de remoção da polícia de Conceição do Mato Dentro para a regional de Pirapora, porém, nessa segunda-feira (20), a Justiça de Minas Gerais acatou o pedido da delegada para a não mudança e mantê-la na delegacia de origem.

Leia: Confusão entre delegada e policiais assusta moradores do Bairro Ouro Preto

Segundo a decisão judicial, o estado foi condenado a anular o ato de remoção. A ocorrência segue em andamento. De acordo com a Polícia Civil, a situação está sendo acompanhada pelas equipes de negociação da corporação, com auxílio do Centro de Apoio Biopsicossocial, Corregedoria Geral, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).