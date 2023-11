A Polícia Civil prendeu um homem, de 32 anos, suspeito de matar um rapaz, de 34, na madrugada do último domingo(19/11), na estrada que liga a Vila de Conceição do Ibitipoca e o povoado de Rancharia, na zona rural de Lima Duarte, na Zona da Mata.

Segundo a PC, a prisão aconteceu na segunda (20/11). De acordo com as investigações, suspeito e vítima se conheciam e já moraram juntos. A vítima teria combinado uma viagem para Sericita, também na Zona da Mata, e 289 km de distância do local onde o corpo foi encontrado.

No entanto, haveria uma dívida do suspeito com a vítima. E a cobrança do dinheiro teria levado a uma discussão. E, no meio da briga, a vítima foi morta a facadas. Por esse motivo, a PC trabalha com a hipótese de crime passional. Durante a prisão, o suspeito recusou a confessar o crime.

Contudo, confirmou que conhecia a vítima e que a tinha encontrado horas antes do crime. A PC informou que a mão do suspeito tinha marcas de quem manuseou uma faca, aumentando a suspeita de participação no crime. Por isso, o homem passará por perícia para confirmar a hipótese dos investigadores. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.