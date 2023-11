Equipe do Samu foi acionada, mas no momento de sua chegada a criança já estava sem os sinais vitais

Uma menina, de 4 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (21/11), provavelmente, asfixiada pelo próprio vômito enquanto dormia. O triste fato aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no Bairro Jardim Maracanã.



A criança estava com a babá, já que, segundo ela, a mãe estava em Campinas, realizando um trabalho. O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) de Uberaba como encontro de cadáver.



Segundo informações da babá da criança, repassadas para boletim de ocorrência da PM, por volta das 2h da madrugada de hoje, a criança teria acordado vomitando e passando mal.

Em seguida, ela voltou a dormir, sendo que certo tempo depois, a babá disse que foi verificar como a menina estava e percebeu que já não tinha sinais vitais. Então, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).A médica do Samu relatou ao registro da PM que a morte da criança aconteceu, provavelmente, por asfixia, sendo que ela teria dormido em posição desfavorável e durante o sono, vomitou. Em seguida, a menina teria bronco aspirado o próprio vômito, causando, possivelmente, a morte por asfixia.

A babá também relatou à PM que foi contratada pela mãe para cuidar da criança há oito meses. Além disso, ela estaria sozinha com a menina há cerca de três meses, sendo que a mãe teria contato com a filha apenas por celular, já que reside em Campinas (SP).





A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local da ocorrência e, desta forma, deve ser instaurado inquérito policial para apurar a mesma.