Um jovem foi esfaqueado após briga generalizada na Escola Municipal Hélio Pelegrino, no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte. O caso ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (21/11).

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMMG), os dois principais suspeitos foram apreendidos, por se tratarem de dois jovens menores de idade.

A vítima do ataque foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Em nota, a pasta lamentou o ocorrido e informou que dois alunos da Escola Hélio Pelegrino foram ameaçados durante a saída do turno por um grupo de adolescentes que não estudam na unidade de ensino. Representantes da escola estão acompanhando o estudante no hospital.

Matéria em atualização.