Segundo a Defesa Civil de Mercês, uma das causas do desabamento é que a ponte não teria suportado o peso da carreta

Uma carreta que transportava milho foi 'engolida' após o desabamento de uma ponte em Mercês, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta terça-feira (21/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), não houve vítimas. A ponte é uma via importante para acessar determinados bairros e também a entrada de cargas no município.

Segundo a Defesa Civil de Mercês, a provável causa para o desabamento da ponte é o peso da carreta.