A Latam Airlines programou 150 voos extras com origem ou destino nos aeroportos de Belo Horizonte e Montes Claros entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 em comparação à temporada anterior.

A companhia prevê transportar em Minas Gerais, durante o período das férias de fim de ano, um total de 314 mil passageiros em mais de 3 mil pousos e decolagens. Isso significa um aumento de 6% em voos no estado em comparação à alta temporada 2022-2023.

“Mais pessoas vão usar o avião para encurtar distâncias nesta época de reencontros e festas. Por isso, planejamos a nossa malha aérea com cuidado para oferecer a melhor conectividade e já reforçamos o nosso atendimento para que mais de 7 milhões de brasileiros e estrangeiros com viagem marcada conosco neste fim de ano possam voar com agilidade e tranquilidade”, aponta Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, sobre o aumento no número de viagens da franquia por todo o Brasil, 3 mil voos extras no total.

Na alta temporada 2023-2024, a Latam vai operar voos diretos entre Belo Horizonte/Confins e outros cinco aeroportos:

São Paulo/Congonhas (62 voos semanais);

São Paulo/Guarulhos (34 voos semanais);

Rio de Janeiro/Santos Dumont (23 voos semanais em dezembro);

Brasília (18 voos semanais);

Rio de Janeiro/Galeão (14 voos semanais em janeiro);

Santiago (3 voos semanais).

Já Uberlândia irá operar voos diretos de e para outros dois aeroportos: São Paulo/Guarulhos (21 voos semanais) e São Paulo/Congonhas (1 voo diário). E em Montes Claros será operado um voo diário a partir de São Paulo/Guarulhos.