Está chegando o momento que é sinônimo de clima natalino em Belo Horizonte: a inauguração da iluminação de Natal do Circuito Liberdade, que acontece neste sábado (2/11), a partir das 18h30, no Palácio da Liberdade. Na edição deste ano, comemora-se o aniversário de 303 anos de Minas Gerais, além de marcar o lançamento do Natal de Mineiridade 2023, do Governo de Minas.

A iluminação da Praça da Liberdade, este ano, vai incluir o Palácio da Liberdade e as fachadas dos prédios que cercam o local, nos edifícios a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), do Palácio das Artes, da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e do Rainha da Sucata.

O circuito conta também com um projeto dividido em cinco eixos temáticos: Alma, História, Alameda Travessia, Artes e Ciências. O Papai Noel vai ficar no coreto, onde vai acontecer um espetáculo de neve de 30 em 30 minutos, com iluminação cênica. Além disso, a Praça da Liberdade também tem um túnel iluminado com neon e uma homenagem aos 12 profetas do Aleijadinho.

Iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), o Natal da Mineiridade acontece pelo segundo ano seguido, com o objetivo de unir a capital e o interior do estado nas comemorações de Natal. Nesta edição, serão mais de 600 eventos oficiais em 450 municípios mineiros. A expectativa é de um fluxo turístico de aproximadamente 3,2 milhões de pessoas.



*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli