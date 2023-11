Inauguração da Casa do Papai Noel na Praça 7 deve acontecer no dia 9 de dezembro

Os caminhos que ligam a Savassi à Praça Sete, em Belo Horizonte, ficarão mais iluminados com o 'Circuito das Luzes' a partir do dia 11 de dezembro. A ação cria uma rota de iluminação natalina rumo à Casa do Papai Noel. Ela começa na avenida do Contorno, na Savassi, chega à Praça da Liberdade, segue por toda a extensão da avenida João Pinheiro e percorre a avenida Afonso Pena até a Praça Sete, onde o circuito se encerra com a Casa do Papal Noel.



A casa do bom velhinho, outra atração, ficará aberta ao público entre os dias 9 e 23 de dezembro na Praça Sete. Com entrada gratuita, o espaço terá cenário para fotos e apresentações musicais. A Casa do Papai Noel ficará aberta de segunda à sexta-feira das 16h às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 9h às 13 horas. A previsão é que as estruturas comecem a ser construídas na semana que vem.

Natal em toda a cidade

Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a proposta do 'Circuito das Luzes' é refletir a tradicional iluminação da Praça da Liberdade para dois importantes polos comerciais e turísticos, a Savassi e o Hipercentro. “Será criada uma conexão lúdica entre esses dois lugares e fomentar a circulação de pessoas nesse trecho", explica o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

O trio elétrico do Papal Noel irá percorrer as nove regiões da cidade Marcos Vieira /EM/D.A.Press



A programação de Natal da CDL/BH também será realizada nas outras oito regiões da cidade. Do dia 9 até 23 de dezembro, o trio elétrico do Papal Noel irá percorrer os principais corredores das regiões.



Acompanhado das noeletes, o Papai Noel irá tirar fotos gratuitas com crianças e demais consumidores. Confira os locais de passagem do trio elétrico:



Venda Nova: avenidas Salamanca e Vilarinho; ruas Padre Pedro Pinto e Crisanto Muniz, e avenida Denise Cristina da Rocha.



Norte: avenida Saramenha, Praça Padre Lage, rua Maria Amélia Maia e avenida José Lopes Muradas.



Nordeste: rua llacir Pereira Lima e avenida Bernardo de Vasconcellos.



Pampulha: avenidas Portugal e Otacílio Negrão de Lima; rua Monteiro Lobato e avenida Miguel Perrela.



Noroeste: rua Padre Eustáquio, avenidas Dom Pedro II, João XXIII e Abílio Machado; Praças Coração Eucarístico e Atalaia.



Leste: ruas Sapucaí, Conselheiro Rocha e Mármore; avenidas Andradas, Silviano Brandão, José Cândido da Silveira.



Oeste: avenidas Professor Mário Werneck, Barão Homem De Melo e Silva Lobo; Praça Leonardo Gutierrez e rua Platina.



Barreiro: avenidas Afonso Vaz De Melo, Sinfrônio Brochado, Visconde de Ibituruna, Olinto Meireles e Praça José Verano (Febem).



Vila da Serra - Alameda Oscar Niemeyer.