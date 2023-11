A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou a campanha de arrecadação de presentes para mais uma edição do Almoço de Natal dos restaurantes populares. Para presentear as crianças, a Prefeitura vai arrecadar, até 22 de dezembro, brinquedos, guloseimas e material escolar.

Todas as doações recebidas serão distribuídas pelo Papai Noel e os ajudantes durante o almoço de Natal, no dia 25 de dezembro, quando a Prefeitura ofertará um cardápio especial, das 11h às 14h, no Restaurante Popular I – Herbert de Souza (Avenida do Contorno, 11.484 – Centro). A expectativa é que aproximadamente 4 mil refeições gratuitas sejam servidas.

Onde entregar as doações?

Pessoas interessadas em atuar como voluntárias também podem se inscrever pelo telefone 3277-4136, entre os dias 4 a 8 de dezembro, ou até as vagas serem preenchidas. É necessário ter mais de 18 anos e informar nome completo, CPF, Carteira de Identidade, telefone para contato e e-mail.

• Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (sede)

Avenida Afonso Pena, 1.212 – Centro

• Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

Avenida Afonso Pena, 342 - Centro

• Banco de Alimentos

Rua Tuiuti, 888 - Padre Eustáquio

• Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha

Av. Pres. Antônio Carlos, 821 – Lagoinha

• Restaurante Popular I - Herbert de Souza

Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

• Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

• Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

• Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

• Refeitório Popular – João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3.100 – Santa Efigênia