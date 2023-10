Ciclista pedala por 12 horas na Praça Sete para arrecadar brinquedos

432

Um ciclista está, nesta segunda-feira (2/10), na Praça Sete, Região do Hipercentro de Belo Horizonte, com a intenção de pedalar por 12 horas sem parar, para arrecadar brinquedos e bicicletas para o Dia das Crianças





Leia também: Shopping de BH participa de campanha para doação de livros e brinquedos

O ciclista profissional, Thiago Drews, de 45 anos, começou a pedalar por volta das 7h da manhã e pretende terminar às 19h. “Já tem oito anos que eu faço essa campanha, e o intuito sempre é arrecadar brinquedos e bicicletas para as crianças”, conta.Ele diz que a ideia surgiu por causa da infância, quando ele via seus pais se mobilizando para fazer a criançada do bairro feliz no Dia das Crianças. “Quem não tinha condição de comprar um brinquedo para criança, meu pai ia lá na Ceasa, na Tambasa, comprava os brinquedos e saía doando”, afirma.

Ciclista realiza a campanha há 8 anos, pedalando em um único dia por 12 horas, sem parar, na Praça Sete, para arrecadar brinquedos para comunidade (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

E como ele é apaixonado pelo mundo das bicicletas, Thiago começou a enxergar um jeito de fazer a ação por meio do ciclismo. Ele diz que no ano passado, recebeu mais de 2 mil doações de brinquedos e 233 bicicletas.“Encheu um caminhão inteiro de brinquedos. Isso foi em apenas um dia. E este ano, espero mais com certeza”, termina.As doações vão para as crianças da comunidade do Conjunto Jardim Filadélfia, Região Noroeste. Thiago ficará até às 19h da noite na Praça Sete pedalando, para receber as doações.Para quem não conseguir ir no local, a doação pode ser feita através da chave Pix CPF: 00822254603.