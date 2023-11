Com a temporada de compras para a Black Friday e as festividades de fim de ano, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) reforçou o efetivo de policiais nas ruas a partir desta sexta-feira (24/11). As equipes farão patrulhamento nos centros comerciais mais movimentados em todo o estado.

Em Belo Horizonte, a operação foi lançada em cerimônia na porta do Shopping Cidade, no Centro, que contou com apresentação da Banda da PM. O foco será garantir a segurança das pessoas e do patrimônio em áreas com maior incidência criminal neste período de aquecimento do comércio.

Quase 8 mil agentes participam da operação em todo o estado. Serão mais de 2.600 viaturas em reforço ao policiamento móvel, além de drones. Locais com aumento de trânsito de pessoas com dinheiro e valores terão uma atenção especial durante a operação para coibir a escalada nos índices de furtos e roubos.

Segundo o Major Alencar, todo efetivo estará nas ruas até 31 de dezembro. “A PM está massivamente empregada nesta operação. Uma garantia de ambientes comerciais protegidos, seguros, para que nossa economia seja pujante”, disse ao Estado de Minas. As ações serão em conjunto com a Guarda Civil Municipal.

Confira dicas de segurança da PM:



Andar com bolsas sempre à frente do corpo;

Usar cartão ao invés de dinheiro vivo;

Celular sempre no bolso da frente;

Não transitar em locais de grande movimento com celular à mostra;

Verificar fechamento de bolsas e mochilas.