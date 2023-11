O Prêmio Cumbucca de Gastronomia divulgou nesta terça-feira (21/11), em cerimônia no Palácio das Artes, os 50 vencedores da sua edição de estreia. Os organizadores mapearam mais de 700 estabelecimentos para definir, a partir de votação popular e escolha de um júri técnico, os melhores lugares e pessoas de Minas Gerais.



O evento reconheceu e homenageou o trabalho do chef Ivo Faria, que recebeu o grande prêmio "Cumbucca de Ouro", escolha da curadoria destinada à "Personalidade gastronômica" do ano. Outro troféu concedido diretamente pelos curadores foi na categoria "Diversidade", que premiou as experiências reunidas pelo Circuito dos Quilombos de Brumadinho.



A presença feminina foi destaque na premiação, com Bruna Martins, à frente dos projetos Gira, Florestal e Birosca, conquistando o maior número de votos na categoria "Chef mulher". O título de melhor bartender ficou com Jasmine Gomes, da Cachaçaria Lamparina; melhor garçom com Rafaela Rudaeff, do restaurante Glouton; melhor maître com Denise Rache, do D'Artagnan e personalidade cervejeira com Fabiana Arreguy.



O time de vencedores inclui Leo Paixão, do Glouton e Ninita, no categoria "Chef homem". Yousef Nayla, do Grace's Cozinha, venceu como "Chef revelação". Gustavo Giacchero, do Pacato, foi eleito o melhor sommelier e Nenel Neto, do Baixa Gastronomia, ganhou na categoria "Influenciador de gastronomia".



O público participou do prêmio por meio de votação on-line, elegendo o Xapuri como o melhor torresmo. O restaurante foi um dos grandes vencedores, levando os troféus de "Ícone de BH" e "Melhor cozinha mineira". Boca do Forno venceu como "Melhor salgado" e Roselanche, na BR-040, como o "Melhor beira de estrada".

O diretor-geral da Cumbucca e idealizador da iniciativa, Marcelo Wanderley, vê a participação do público como fator decisivo na consolidação do prêmio. "Enxergar-se devidamente representado pela lista de premiados faz com que o público confie em nosso projeto e retorne na próxima edição com ainda mais vontade de opinar e participar", comentou.





Entre bares e botecos, a premiação reafirmou seu caráter de ampliação do cenário gastronômico ao contemplar o Bença Bençoi, na Lagoinha, como melhor bar. O Bar do Cláudio – Rei da Omelete foi eleito como melhor boteco. "O contexto gastronômico de Belo Horizonte precisa ser contemplado em todas suas regiões geográficas", defendeu o jornalista Rafael Rocha, curador do prêmio.

Guia Cumbucca

Guia Cumbucca reúne roteiro de bares e restaurantes Foto: BS Fotografias/Divulgação

Durante a premiação, foi lançado o Guia Cumbucca de Gastronomia, nas versões impressa e digital, com uma seleção de resenhas e indicações entre restaurantes, bares, docerias, lanchonetes e outros estabelecimentos em Belo Horizonte. A publicação ainda organiza as casas da capital mineira em roteiros temáticos, como a lista de lugares para tomar cachaça em BH. A versão online do Guia pode ser conferida no site do Cumbucca.



Confira a lista completa de vencedores:

LANCHES, DOCERIAS E CAFETERIAS:



Melhor Brunch

Uluru Café

Melhor Cafeteria

Oop Café

Melhor Doceria

Mole Antonelliana



Melhor Empório Mineiro

Roça Capital



Melhor Padaria

Bagueteria Francesa



Melhor Sanduíche

Ferris Burger



Melhor Sorveteria

Alessa



BARES E BOTECOS



Melhor Bar

Bênça Bençoi

Melhor Boteco

Bar do Cláudio – Rei da Omelete

Melhor Gastrobar

Nada Contra

Melhor Bartender

Jasmine Gomes

Melhor Carta de Cachaça

Lamparina

Melhor Carta de Drinques

Palito

Melhor Cervejaria e Choperia

Juramento 202

Melhor Estufa

Pirex

Melhor Fim de Noite

Chopp da Fábrica

Melhor Petisco

Almôndega (Mercadinho Bicalho - Bar do Nivaldo)

Personalidade Cervejeira

Fabiana Arreguy



RESTAURANTES



Melhor Asiático

Okinaki

Melhor Carnes e Parrilla

Turi

Melhor Comida Saudável

Namah Bistrô

Melhor Cozinha Autoral

Glouton

Melhor Cozinha Brasileira

Alguidares

Melhor Cozinha Internacional

Taste-Vin

Melhor Cozinha Mineira

Xapuri

Melhor Italiano

Ninita

Melhor Pizzaria

Domenico

Melhor Variado

Grano 33

Chef Homem

Leo Paixão (Glouton e Ninita)

Chef Mulher

Bruna Martins (Gira, Florestal e Birosca)

Chef Revelação

Yousef Nayla (Grace's)

Garçom

Rafaela Rudaeff (Glouton)

Maître

Denise Rache (D'artagnan)

Sommelier

Gustavo Giacchero (Pacato)



SOMATÓRIO DE VOTOS DE JURADOS E POPULAR



Fora da Rota

Restaurante da Léia

Ícone de BH

Xapuri

Novidade do Ano

Moema

Melhor Pão de Queijo

A Pão de Queijaria

Melhor PF

Café Palhares



VOTO POPULAR



Melhor Salgado

Boca do Forno

Melhor Torresmo

Xapuri

Beira de Estrada

Roselanche (Barbacena)

Influenciador de Gastronomia

Nenel Neto (Baixa Gastronomia)



ESCOLHAS DA CURADORIA



Cidade Gastronômica

Paracatu

Economia Criativa

Circuito Veredas

Diversidade

Circuito dos Quilombos (Brumadinho)

Evento do Ano

Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica

Profissional do Queijo

Eduardo Girão

Cozinha Mineira Patrimônio

Catas Altas

Personalidade Gastronômica (Cumbucca de Ouro)

Ivo Faria