Chef Leo Paixão com alunos do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC)

Com o propósito de abrir portas para novos talentos da culinária mineira e fortalecer a presença de profissionais qualificados no mercado, o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC), escola de padrão internacional assinada pelo chef mineiro Leo Paixão, abre processo seletivo para curso técnico em gastronomia. Serão oferecidas 80 vagas gratuitas e as inscrições estão abertas até 15 de janeiro de 2024. A oportunidade é destinada a jovens em situação de vulnerabilidade social em Belo Horizonte.

“Nosso foco é fomentar a inserção produtiva desses jovens no mercado. Vamos formar profissionais com excelência técnica para fortalecer toda a cadeia da gastronomia em Minas”, destacou o chef Leo Paixão, que está à frente dos restaurantes Glouton e Ninita e do Nicolau Bar da Esquina. Além de transmitir toda sua experiência de mercado, o chef mineiro vai acompanhar de perto toda a metodologia e programa de ensino.

Reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, o curso tem carga horária de 960 horas e inclui desde a prática até técnicas de gastronomia internacional, passando pela história dos queijos e produtos de excelência de Minas, antropologia da alimentação, gestão de negócios, dentre outros temas.

Alunos do INHAC em aula prática INHAC/Divulgação

“A cultura é um grande produto e também ferramenta de promoção de Minas. E o nosso objetivo, ao unir o binômio cultura e educação, é transformar a vida e o futuro dos nossos jovens, formando grandes cozinheiros. Nossa metodologia é inovadora, pois trazemos as técnicas clássicas, como as das escolas francesas e italianas, para a culinária mineira, promovendo ainda mais a excelência no desenvolvimento da nossa cozinha”, explicou Sarah Rocha, diretora-executiva do Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA), espaço cultural integrado ao INHAC.

Inscrições abertas

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário disponível no Instagram @inhacbrasil e enviar um vídeo de 30 segundos se apresentando e falando por que gostaria de fazer o curso. O vídeo deve ser enviado para o e-mail comunicacao@queijoecultura.com.br.

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são: idade a partir de 17 anos; jovens em situação de vulnerabilidade social; estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou ter concluído o ensino médio em instituição de ensino pública.

De acordo com o INHAC, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Além do curso gratuito, os alunos receberão ajuda de custo de meio salário mínimo por mês, vale-transporte, uniforme completo, material escolar e material didático, kit completo de higiene pessoal e lanche diário.

Alunos do INHAC em aula teórica INHAC/Divulgação







Serviço



Processo Seletivo Curso Técnico em Gastronomia – INHAC

Inscrições: de 15 de novembro e 15 de janeiro de 2024

Critérios para seleção dos alunos do INHAC:

1. Idade a partir de 17 anos;

2. Jovens em situação de vulnerabilidade social;

3. Estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou ter concluído o

ensino médio em instituição de ensino pública;

4. 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Critérios prioritários para seleção de alunos:

1. Renda máxima familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660);

2. Renda mensal familiar total de até três salários mínimos;

3. Residir em Casas de Acolhimento Social;

4. Recorte prioritário para meninas e jovens LGBTQIAP+ e minorias étnicas sociovulneráveis (quilombolas, indígenas, de comunidades periféricas);

5. Jovens a partir de 17 anos, filhos de pais em situação de rua;

6. Jovens privados de convívio familiar.

Perfil para as vagas excedentes do INHAC:

1. Jovens acima de 18 oriundos de casas de acolhimento social;

2. Jovens com 17 anos em cumprimento de medidas socioeducativas;

3. Mulheres vítimas de violência doméstica em situação socioeconômica frágil;

4. Jovens e mulheres a partir de 17 anos refugiados.

Como se inscrever:

Preencha o formulário e o link do Trilhas do Futuro disponíveis no Instagram @inhacbrasil e envie um vídeo de 30 segundos se apresentando e explicando o porquê do interesse pelo curso para o e-mail comunicacao@queijoecultura.com.br.