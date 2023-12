Das 5h15 às 18h, o trecho entre Eldorado e Calafate vai operar com o intervalo entre as viagens de 30 minutos. Já o trecho entre Calafate e Vilarinho, continuará com o intervalo habitual aos fins de semana, de 15 minutos

O Metrô de Belo Horizonte terá alteração de horários na circulação dos trens neste fim de semana. As mudanças ocorrerão nos dias 2 e 3 de dezembro e a medida tem como objetivo viabilizar obras de modernização do sistema.

Das 5h15 às 18h, o trecho entre Eldorado e Calafate vai operar com o intervalo entre as viagens de 30 minutos. Já o trecho entre Calafate e Vilarinho, continuará com o intervalo habitual aos fins de semana, de 15 minutos.

Após as 18h, não haverá mais baldeação e o intervalo entre os trens passará a ser de 15 minutos, até o fechamento das estações, às 23h. Os usuários que necessitarem passar entre os dois trechos deverão realizar uma baldeação, ou seja, descer na Estação Calafate e aguardar o próximo trem para o sentido pretendido, na via oposta em que desembarcou.

Haverá banners nas estações indicando o local onde os usuários deverão ficar e também serão orientados por avisos sonoros nos trens e nas paradas. Funcionários da Metrô BH, concessionária que administra o serviço, também farão o trabalho de auxiliar as pessoas no embarque e desembarque.

Obras de modernização

Essas obras deverão ser realizadas na Rede Aérea e na Via Permanente do Sistema e estão incluídas na primeira parte da revitalização da linha 1 do Metrô BH, que conta com a renovação tanto da via permanente quanto da rede aérea do sistema.

Na via permanente, ocorrerá a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via e dos lastros. A revitalização também prevê a troca de dormentes de concreto e de madeira e suas respectivas fixações, entre outros processos.

Já a rede aérea de alimentação elétrica dos trens terá a troca das chaves seccionadoras de energia, dos fios, dos postes de sustentação, dentre outros componentes que trarão mais confiabilidade ao sistema e melhor gestão dos ativos.

Cronograma de obras

Até o fim de março de 2024, estão previstas as intervenções no trecho entre as Estações Eldorado e Carlos Prates para os serviços de rede aérea, e das Estações Eldorado a Calafate para os serviços de Via Permanente.

A maior parte das obras vai acontecer à noite e aos finais de semana, com o objetivo de diminuir ao máximo o impacto da circulação dos trens no horário operacional.

A previsão no Contrato de Concessão para a conclusão da revitalização no Sistema de Rede Aérea entre as Estações Eldorado e Vilarinho, a Linha 1. é para março de 2026.

Os serviços da Via Permanente que estão previstos para o mesmo trecho tem previsão de conclusão em março de 2027, mas o governo do estado junto à concessionária responsável pelo modal estão trabalhando para antecipar no menor prazo possível.