Local do crime, segundo a PM, é disputado por quadrilhas de traficantes

A guerra do tráfico de drogas é a principal suspeita da Polícia Civil para a morte de Leandro de Almeida Verde, de 37 anos, morto na noite de quinta-feira (30/11), na Rua Porto Seguro, Bairro São Mateus, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O local é um território disputado por pelo menos duas gangues de traficantes.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Leandro estava no local com sua namorada, com quem começou a se relacionar recentemente.

Ambos foram surpreendidos com a chegada de uma motocicleta, que parou próximo deles. O suspeito que estava garupa desceu de arma em punho e atirou em Leandro. A namorada, nesse instante, saiu correndo.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a irmã da vítima, junto ao corpo, dizendo que tinha chamado o Samu. Ela passou informações à polícia sobre a namorada dele.

Ela foi localizada e contou que não saberia informar nada sobre o namorado, pois os dois estavam juntos há pouco tempo. Também não soube dar qualquer informação sobre a fisionomia dos autores do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) e o caso foi para 7ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.