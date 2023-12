Um homem de 34 anos morreu nesta sexta-feira (1/12) em um acidente de trânsito no Sul de Minas. Ele conduzia um ônibus que sofreu uma colisão com uma carreta, na altura do quilômetro 610 da rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Oliveira.

Leia também: PF faz operação contra delitos e golpes em instituição bancária



O acidente ocorreu de madrugada, por volta de 4h30. No ônibus haviam 53 passageiros, dos quais 27 sofreram ferimentos leves. A suspeita é que o motorista tenha dormido, pois bateu contra a carroceria da carreta.

Uma equipe da Arteris esteve no local para socorrer as vítimas. No local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve dificuldades para controlar o trânsito, uma vez que formou-se um congestionamento estimado de um quilômetro.