Um acidente de carro complica o trânsito para quem segue sentido centro de Belo Horizonte, na MGC-356, no bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital, na manhã desta quinta-feira (30/11).

Ao menos três veículos se envolveram no acidente, que terminou com um carro de rodas para cima. Segundo informações da Guarda Municipal, que está no local, um carro Hyundai HB20 estava em alta velocidade, bateu em outros dois veículos e capotou.

O motorista do HB20, de 41 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João XXIII.

A Polícia Militar está no local acompanhando a ocorrência e aguarda a retirada dos carros da via.

Uma faixa no sentido centro de Belo Horizonte está interditada.