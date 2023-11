Um idoso de 75 anos e uma segunda pessoa, ainda não identificada, morreram em um grave acidente na BR-265, próximo a Lavras, no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (29/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que as duas vítimas estavam em um Palio Weekend. O veículo tentou mudar de faixa para fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um caminhão. O carro rodou na pista e acertou um terceiro veículo.

Os motoristas dos outros dois veículos envolvidos no acidente não tiveram ferimentos.

Com a força da batida, o carro onde estavam as vítimas caiu em um ribanceira de quase quatro metros de altura. Os corpos só foram resgatados após o trabalho dos militares.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos ficaram sob responsabilidade de uma funerária da cidade.