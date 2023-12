Momento que o suspeito chuta as costas da criança, no meio de rua, em frente a sorveteria de Itapagipe (Triângulo Mineiro)

Um professor de capoeira de 38 anos foi preso nessa quinta-feira (30/11), na zona rural de Itapagipe (Triângulo Mineiro), pela Polícia Militar (PM), quase dois meses após ser flagrado por câmera de segurança agredindo com chutes a enteada de 7 anos.



A câmera de segurança de uma sorveteria mostrou o momento da agressão, ocorrida na noite de 6 de outubro.





Após as imagens circularem em redes sociais, a PM, de posse de um mandato de prisão preventiva, conseguiu localizar e prender o suspeito.

No início do vídeo, a menina empurra uma bicicleta e, ao tentar encostar ela na parede, a bicicleta cai e esbarra em um carrinho de bebê. O homem que estava sentado na cadeira com o bebê de colo se levanta e agride a criança com chutes.



As imagens mostram que, ao dar um primeiro chute na criança, o homem escorrega e o bebê de colo cai ao chão.

Depois disso, a menina corre para o meio da rua e o agressor segue correndo atrás da criança, a alcança e a atinge com um chute nas costas. Aos prantos, a criança começar a andar, mancando. A mãe, que pegou o bebê após ele cair no chão, vai ampará-la.A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito, que foi ouvido um por delegado de plantão e está detido em presídio de Itapagipe, já havia sido denunciado em outras ocasiões por maus-tratos.