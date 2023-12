Crocodilo sendo capturado por militares do corpo bombeiros

Um crocodilo que estava passeando em frente a uma residência no bairro Fátima, em Araçuaí, região do Jequitinhonha de Minas Gerais, foi capturado pela equipe do Corpo de Bombeiros. na madrugada de quinta-feira (30/11)



Segundo os militares, o animal, também chamado Aligátor e Caimão, são crocodilianos da família Alligatoridae, semelhantes aos crocodilos, dos quais se distinguem pela cabeça mais curta e larga.

O réptil transitava pela rua oferecendo riscos para os moradores e usuários da via, além do risco para ele mesmo. A equipe de bombeiros, usando meios técnicos e equipamentos adequados, realizaram a captura do animal.

O réptil apresentava boas condições de saúde, sendo solto em seu habitat natural, na zona rural da cidade.