Operação Queda de Ícaro. Esse o nome da nova ação da Polícia Civil, realizada em Varginha, no Sul do estado, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa cujos integrantes invadiam casas, furtavam objetos e bebiam dentro delas. Foram presos cinco pessoas e cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.

Três das prisões foram preventivas, sendo dois suspeitos autuados em flagrante. A polícia ainda procura por um sexto integrante da quadrilha. O líder do grupo é um dos presos.

Leia também: Motorista morre e 27 ficam feridos em batida de ônibus com carreta na 381



As investigações apontaram que o grupo mirava residências de alto padrão. Os suspeitos aproveitavam a ausência das vítimas para entrar nas casas e furtar objetos caros, como relógios de marca, celulares, jóias, perfumes importados. E nessas casas, consumiam bebidas alcoólicas.

A Polícia Civil estima estima que o prejuízo às vítimas chegue a R$ 3 milhões. Parte dos objetos furtados era vendida a receptadores de São Paulo. Na operação, foram apreendidos seis veículos, supostamente adquiridos com dinheiro dos crimes.

A preocupação da Polícia Civil agora é localizar todas as vítimas, que devem comparecer à Delegacia de Polícia em Varginha para reconhecer a propriedade dos objetos apreendidos. A operação contou com a participação de 60 policiais civis lotados no âmbito do 6º Departamento, com apoio da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG.