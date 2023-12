Fim de ano se aproximando e com ele também vem chegando as atrações com temáticas de Natal, como show de luzes por toda Belo Horizonte. Aproveitando a época mais festiva do ano, o Estado de Minas preparou um guia com os principais pontos da capital mineira em que é possível aproveitar esse tipo de atração.

Palácio das Mangabeiras

A partir desta sexta-feira (1/12) começam as atrações de Natal no Palácio das Mangabeiras. Neste ano, a temática da Cidade de Natal será ‘A fantástica Fábrica de Brinquedos do Papai Noel’. Até 23 de dezembro, o parque contará com várias atrações, que vão desde gastronomia, atividades lúdicas e artísticas, oficinas, gincanas, cantata e contação de histórias.

Parque das Mangabeiras tem a Cidade de Natal Marcos Vieira/EM/D.A Press

No show de abertura haverá uma apresentação da Orquestra Inhotim para a chegada do Papai Noel, além de um show de drones e uma cantata de natal. No sábado (2/12), a grande atração é o grupo de Teatro Armatrux, com o Espetáculo Nhoque – um musical de atores e bonecos.

Já no domingo (3), é a vez do Grupo Giramundo encantar todo mundo com o Auto das Pastorinhas, uma representação teatral com danças e cantos realizada diante do presépio, para celebrar o Natal.

Outra novidade será o Café da Manhã com o Papai Noel, que ocorre aos domingos com valores a partir de R$ 100, garantindo comidas natalinas na companhia do Bom Velhinho e intervenções musicais exclusivas. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser comprados aqui.

Confira a lista completa de atrações da Cidade de Natal:

1 dez - Sexta-feira - 17h às 22h

Grande Estreia da Cidade com Orquestra Inhotim para a chegada do Papai Noel

Show de Drones

Cantata de Natal



2 dez – Sábado - 10h às 22h

Armatrux

Cantata de Natal

O Mágico



3 dez – Domingo - 10h às 22h

Giramundo

Cantata de Natal

Charanga



7 dez - Quinta-feira - 16h às 22h

Giramundo

Cantata de Natal

Acender das Luzes de Natal



8 dez - Sexta-feira - 10h às 22h

Show de Palhaços

Cantata de Natal

Gincana Divertida



9 dez – Sábado - 10h às 22h

O Duende Trapalhão

Contação de Histórias

Cantata de Natal



10 dez – Domingo - 10h às 22h

Café da Manhã com o Papai Noel*

Teatro de Bonecos

O Mágico

Canta de Natal

*Confira condições de aquisição, acesso e horário do evento



13 dez - Quarta-feira - 16h às 22h

Gincana Divertida

Cantata de Natal

Aceder das Luzes de Natal



14 dez - Quinta-feira - 10h às 22h

Teatro de Bonecos

Contação de Histórias

Cantata de Natal



15 dez - Sexta-feira - 10h às 22h

Gincana Divertida

Cantata de Natal

O Mágico



16 dez – Sábado - 10h às 22h

Contação de Histórias

Show de Palhaços

Cantata de Natal



17 dez – Domingo - 10h às 22h

Café da Manhã com o Papai Noel*

Coral de Natal

O Mágico

Cantata de Natal

*Confira condições de aquisição, acesso e horário do evento



18, 19, 20, 21 e 22 dez - 10h às 22h

Circo dos Sonhos do Marcos Frota

Cantata de Natal



23 dez – Sábado - 10h às 22h

Giramundo

Gincana Divertida

Cantata de Natal

Praças e Sede da Prefeitura

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também vai oferecer atrações neste período de festas de fim de ano. Além das tradicionais montagens de luzes na Praça Sete, na Praça da Liberdade e na Sede do executivo municipal, a novidade este ano é a decoração da Praça Raul Soares. Vinte árvores da parte interna da praça terão os troncos iluminados com microlâmpadas, assim como as copas terão figuras luminosas.

Leia: BH: consumidores devem gastar mais neste Natal do que no ano passado

Já a Praça Sete terá decoração de 19 árvores no entorno do Monumento (cor verde) e iluminação do tronco das árvores com microlâmpadas e das copas com figuras luminosas. Estarão iluminadas 22 árvores em frente ao prédio com microlâmpadas.

Haverá também uma projeção de duas árvores de Natal nas torres principais do prédio, com um cordão de luzes. A fachada contará ainda com iluminação nas cores verde e vermelha.

Circuito das Luzes

A partir de 11 de dezembro, os caminhos da Savassi à Praça Sete estarão mais iluminados com o ‘Circuito das Luzes’, iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

A intervenção começa na Avenida do Contorno, na Savassi, chega à Praça da Liberdade, segue por toda a extensão da Avenida João Pinheiro e percorre a Avenida Afonso Pena até a Praça Sete, onde o circuito se encerra com a Casa do Papai Noel.

“A proposta do ‘Circuito das Luzes’ é refletir a tradicional iluminação da Praça da Liberdade para dois importantes polos comerciais e turísticos, a Savassi e o Hipercentro. Será criada uma conexão lúdica entre esses dois lugares e fomentar a circulação de pessoas nesse trecho”, explica o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

A Casa do Papai Noel fica localizada na Praça Sete e estará aberta entre 9 e 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 16 às 20h. Aos sábados e domingos, o funcionamento vai das 9h às 13h. Com entrada gratuita, o espaço terá cenário para fotos e apresentações musicais.

Natal em toda a cidade

Também de iniciativa da CDL/BH, de 9 a 23 de dezembro, o trio elétrico do Papai Noel irá percorrer os principais corredores das regiões. Acompanhado das Noeletes, o Papai Noel irá tirar fotos gratuitas com crianças e demais consumidores.

Os locais de passagem do trio elétrico serão:

Venda Nova: avenidas Salamanca e Vilarinho; ruas Padre Pedro Pinto e Crisanto Muniz, e Avenida Denise Cristina da Rocha.

Norte: Avenida Saramenha, Praça Padre Lage, Rua Maria Amélia Maia e Avenida José Lopes Muradas.

Nordeste: Rua Ilacir Pereira Lima e Avenida Bernardo de Vasconcellos.

Pampulha: avenidas Portugal e Otacílio Negrão de Lima; Rua Monteiro Lobato e Avenida Miguel Perrela.

Noroeste: Rua Padre Eustáquio, avenidas Dom Pedro II, João XXIII e Abílio Machado; praças Coração Eucarístico e Atalaia.

Leste: ruas Sapucaí, Conselheiro Rocha e Mármore; avenidas Andradas, Silviano Brandão e José Cândido da Silveira.

Oeste: avenidas Professor Mário Werneck, Barão Homem De Melo e Silva Lobo; Praça Leonardo Gutierrez e Rua Platina.

Barreiro: avenidas Afonso Vaz De Melo, Sinfrônio Brochado, Visconde de Ibituruna, Olinto Meireles e Praça José Verano (Febem).

Vila da Serra: Alameda Oscar Niemeyer.

Presépio Colaborativo

O tradicional Presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura - 2023, inaugurado na noite dessa quinta-feira (30/11), é mais uma das atrações de Natal na Praça da Liberdade. A entrada para a atração é gratuita e poderá ser visitada até 7 de janeiro. Nesta 9ª edição, a instalação celebra os 800 anos da criação do primeiro presépio da história, por São Francisco de Assis.

O Presépio Voluntário Casa Fiat de Cultura edição 2023 pode ser visitado gratuitamente até 7 de janeiro de 2024 Divulgação/Casa Fiat Cultura

O tema foi escolhido para celebrar os 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha e os 120 anos de Portinari, com a recriação da fachada da Igrejinha da Pampulha por meio da colaboração do público que, durante dois meses, participou ativamente desse projeto. O artista plástico Leo Piló é o responsável pela curadoria do presépio, todo construído com materiais reciclados.

Leia: Cidade de Natal: BH recebe evento natalino a partir desta sexta (1)

“Trouxemos mais o papel por ser o que mais se parece com o São Francisco de Assis. O papel é simplicidade, representa o macio, o simples, não tem cor, é pardo, é o próprio extrato da natureza”, ressaltou o artista sobre a escolha dos materiais.

Outra atividade promovida pela instituição dentro da temática natalina é o Ateliê Aberto, que convida o público a contar suas próprias histórias criando cartões com técnicas de colagem, desenho, recortes, pop-up e escrita. As oficinas são gratuitas e acontecem aos sábados, domingos e feriados, dias 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 de dezembro, das 10h30 às 12h e das 15h às 17h, na Casa Fiat de Cultura.

Shoppings também com atrações

No BH Shopping, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul, está montada a tradicional árvore externa. Com 42 metros de altura e 300 mil luzes, é considerada a maior (árvore) de Belo Horizonte. Ela está na parte externa do piso Mariana, podendo ser vista de vários pontos e também por quem passar pelas vias de acesso ao mall.

Com 300 mil luzes e 42 metros de altura, a árvore de natal é considerada a maior de Belo Horizonte Divulgação/BH Shopping

Já o Minas Shopping está produzindo uma ação solidária. Os clientes poderão apadrinhar uma criança em situação de vulnerabilidade para presenteá-la neste Natal.

Elemento da decoração natalina, a ‘Árvore dos Sonhos’, instalada no Piso 2, em frente ao trono do Papai Noel, foi decorada com 40 bolinhas representando as crianças assistidas pela Associação Irmão Sol, entidade de acolhimento para meninos entre 7 e 12 anos.

Os clientes poderão apadrinhar uma criança em situação de vulnerabilidade para presenteá-la neste Natal Divulgação/Minas Shopping

Os interessados em apadrinhar uma criança devem escolher uma das bolinhas na árvore e enviar uma foto do cartão para o WhatsApp da Associação Irmão Sol: (31) 98634-7622. Cada bolinha contém o primeiro nome da criança, idade, tamanho de roupa e calçado, e sua unidade de acolhimento. Os participantes podem fazer a doação de uma roupa ou calçado e um presente até o dia 18 de dezembro.

As doações serão entregues na própria Árvore dos Sonhos, no Minas Shopping. "Essa é uma forma de espalhar o espírito solidário. Com a campanha de Natal, o público pode apadrinhar uma criança e ser o Papai Noel delas. Contamos com a ajuda dos nossos clientes para levar mais alegria e amor a essas crianças", afirmou Ana Paula Alkmin, gerente de Marketing do centro comercial.