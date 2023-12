Sede do Procon, em Juiz de Fora, no centro da cidade

Um guarda municipal é acusado de agredir um morador de rua com dois socos em frente à sede do Procon, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



O morador de rua é conhecido dos funcionários do Procon e a denúncia foi feita por pessoas que presenciaram a cena. Segundo testemunhas, o homem não causava transtorno algum aos funcionários e pessoas que iam até o órgão.

Mesmo assim, no dia 21 de novembro, no período da tarde, o guarda municipal, que fica lotado no Procon, começou a se alterar e pedir para o morador de rua se retirar do local.

Quando estava na porta do Procon, o guarda municipal teria acertado dois socos no rosto do morador de rua, que foi embora sem chamar a Polícia Militar.



Guarda municipal está realizando serviços internos



A reportagem do jornal Estado de Minas procurou a Prefeitura de Juiz de Fora, que informou que a denúncia está sendo apurada pela Corregedoria da Guarda Municipal.



“A Prefeitura de Juiz de Fora informa que está apurando as denúncias relativas à eventual agressão praticada por um guarda municipal contra uma pessoa em situação de rua, ocorrido no dia 21 de novembro, na Avenida Presidente Itamar Franco, em frente à sede do Procon”, informou.



Enquanto a denúncia está sendo apurada, o guarda municipal está realizando trabalho interno. “A Prefeitura informa ainda que enquanto o caso é apurado pela Corregedoria da Corporação, o referido guarda está cumprindo serviço interno. A Secretaria Especial de Direitos Humanos também acompanha a situação”, finalizou.