A cidade cenográfica vem com o tema ‘A fantástica Fábrica de Brinquedos do Papai Noel’

Pelo terceiro ano consecutivo, Belo Horizonte recebe o evento Cidade de Natal. A programação começa nesta sexta-feira (1º/12), com show de drones e apresentação de orquestra. Até 23 de dezembro, estão previstas várias atividades no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul da capital mineira.

A cidade cenográfica foi montada com o tema ‘A fantástica Fábrica de Brinquedos do Papai Noel’ e contará com espetáculos, atividades lúdicas e artísticas, oficinas, gincanas, contação de histórias, gastronomia, entre outras atividades ao longo dos 23 dias que estará em funcionamento.

Os ingressos para a Cidade de Natal custam a partir de R$ 30. Além disso, também há possibilidade de tomar café da manhã com o Papai Noel aos domingos, a partir de R$ 100.

Confira a programação completa:

01 dez - Sexta-feira - 17h às 22h

Grande Estreia da Cidade com Orquestra Inhotim para a chegada do Papai Noel

Show de Drones

Cantata de Natal



02 dez – Sábado - 10h às 22h

Armatrux

Cantata de Natal

O Mágico



03 dez – Domingo - 10h às 22h

Giramundo

Cantata de Natal

Charanga



07 dez - Quinta-feira - 16h às 22h

Giramundo

Cantata de Natal

Acender das Luzes de Natal



08 dez - Sexta-feira - 10h às 22h

Show de Palhaços

Cantata de Natal

Gincana Divertida



09 dez – Sábado - 10h às 22h

O Duende Trapalhão

Contação de Histórias

Cantata de Natal



10 dez – Domingo - 10h às 22h

Café da Manhã com o Papai Noel*

Teatro de Bonecos

O Mágico

Canta de Natal

*Confira condições de aquisição, acesso e horário do evento



13 dez - Quarta-feira - 16h às 22h

Gincana Divertida

Cantata de Natal

Aceder das Luzes de Natal



14 dez - Quinta-feira - 10h às 22h

Teatro de Bonecos

Contação de Histórias

Cantata de Natal



15 dez - Sexta-feira - 10h às 22h

Gincana Divertida

Cantata de Natal

O Mágico



16 dez – Sábado - 10h às 22h

Contação de Histórias

Show de Palhaços

Cantata de Natal



17 dez – Domingo - 10h às 22h

Café da Manhã com o Papai Noel*

Coral de Natal

O Mágico

Cantata de Natal

*Confira condições de aquisição, acesso e horário do evento



18, 19, 20, 21 e 22 dez - 10h às 22h

Circo dos Sonhos do Marcos Frota

Cantata de Natal



23 dez – Sábado - 10h às 22h

Giramundo

Gincana Divertida

Cantata de Natal