Com essa autorização, o valor da bandeira 2 poderá ser cobrado durante as 24 horas de qualquer dia da semana em dezembro

Os táxis de Belo Horizonte estarão com tarifa mais cara em dezembro. A partir desta sexta-feira (1º/12), fica autorizada a cobrança de bandeira 2 durante o dia e noite. Uma portaria da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob) oficializará a mudança no Diário Oficial do Município.

O valor por quilômetro rodado passará de R$ 3,41 para R$ 4,07. Enquanto a bandeirada — valor constante no taxímetro no início da corrida — é de R$ 4,70.

Segundo a Prefeitura de BH, a bandeira 2 é cobrada normalmente de segunda a sexta-feira, das 22h às 6h, a partir das 14h de sábado e aos domingos e feriados. Em dezembro, ela poderá ser aplicada 24 horas.

Para utilizar a tarifa 2 neste período, o taxista deverá fixar o texto da portaria em local visível, no carro, e informar ao passageiro, antes do embarque, sobre a bandeira que será praticada na corrida solicitada.