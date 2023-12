A Defesa Civil informou na tarde desta quinta-feira (30/11) que Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva de até 20mm. Também há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. O comunicado é válido até as 8h de sexta-feira (1º/12).



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os termômetros vão marcar no mínimo 19ºC e no máximo 29°C entre sexta e sábado (2/12). A Defesa Civil da capital, no entanto, estima que amanhã a máxima deve chegar a 30°C, com umidade relativa do ar mínima próxima a 45% à tarde, índice abaixo do indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estipula o mínimo de 60% como ideal.



Já no domingo (3/12), a menor temperatura também deve ficar em torno de 19ºC. A máxima, porém, poderá ter discreta queda ao registrar 28ºC. O Inmet prevê ainda que o fim de semana na capital será de muitas nuvens, além de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A Defesa Civil diz que no sábado especificamente deve chover com intensidade variando entre moderada e forte.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Veja as recomendações da Defesa Civil



- Redobre a atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Estação chuvosa na capital

Depois de anos de temporais arrastando carros e invadindo imóveis, Belo Horizonte entra na temporada chuvosa com a esperança de alívio diante do avanço de obras para conter a força das águas. Pelo menos cinco estruturas, em construção na cidade há quase dois anos, já têm potencial de impacto em seu principal objetivo, que é a contenção das cheias de ribeirões e córregos, avalia a prefeitura da capital.



