Um homem de 41 anos foi morto esfaqueado por um adolescente de 14 anos na noite desta quarta-feira (29/11), em Senador Amaral, no Sul de Minas.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem correu atrás de uma criança de 8 anos pelas ruas da cidade. O menino, assustado, foi para dentro de casa e ficou bem.

Leia também: Mulher é flagrada e presa com 3,5 quilos de cocaína em Confins



No entanto, vizinhos testemunharam a situação. E, de acordo com o B.O, o homem tem o costume de ficar perseguindo moradores pelas ruas da cidade. Alguns vizinhos, então seguraram o homem.

O adolescente de 14 anos foi até a casa dele, pegou uma faca e acertou no peito do homem, que ainda tentou fugir, mas não aguentou e morreu no local.A Polícia Militar foi acionada e ao conversar com o adolescente. O suspeito confessou ter esfaqueado o homem. Ele foi apreendido e levado para a delegacia.O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.