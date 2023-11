No levantamento do Inmet, das cinco maiores temperaturas registradas no Brasil, duas foram em cidades mineiras

Minas Gerais tem batido sucessivos recordes de altas temperaturas nos últimos meses, provocadas especialmente pela onda de calor que tem atingido o país em 2023. Nessa quarta-feira (29/11), foi a vez de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, liderar o ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): a cidade registrou 40,6°C. Na lista das cinco mais quentes, em terceiro lugar, aparece Salinas, no Norte do estado, onde os termômetros marcaram 39,9°C.

No levantamento do Inmet, das cinco maiores temperaturas registradas no Brasil, duas foram em cidades mineiras. Na liderança dessa lista está o município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, quando em 19 de dezembro, os termômetros marcaram 44,8ºC. Em terceiro lugar aparece São Romão, no Norte de Minas, que em 26 de setembro foi registrado a máxima de 43,5ºC.

Confira a lista das cinco maiores temperaturas de 2023:

44,8ºC - Araçuaí (MG) - 19/11/2023

44,2ºC - Cuiabá (MT) - 19/11/2023

43,5ºC - São Romão (MG) - 26/09/2023

43,3ºC - Corumbá (MS) - 14/11/2023

43,3ºC - Cuiabá (MT) - 19/10/2023

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Mas por que Minas Gerais tem aparecido com frequência no ranking das altas temperaturas do país? De acordo com Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet, a explicação está na posição geográfica do estado e pela atuação de massas de ar quentes que atuaram no país.

"Minas Gerais está praticamente no centro do país e atuação das massas de ar que atuaram no país acabaram ficando no Brasil Central, o que culminou com essas altas temperaturas", explicou.

O outro lado do termômetro

Minas Gerais também aparece entre as 10 cidades mais frias do Brasil em 2023. O distrito de Monte Verde, no município de Camanducaia, no Sul de Minas é o local onde foi registrada a oitava menor temperatura do país no ano. Em 20 de maio, os termômetros marcaram -1,4ºC na cidade.

A menor temperatura registrada no Brasil nesse ano foi em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Em 28 de agosto, os termômetros da cidade de pouco mais de 6 mil habitantes registraram -2,7ºC.

Confira a lista cinco menores temperaturas de 2023:

-2,7ºC - Cambará do Sul (RS) - 28/08/2023

-2,4ºC - Quaraí (RS) - 13/06/2023

-2,3ºC - Dom Pedrito (RS) - 13/06/2023

-2,0ºC - General Carneiro (PR) - 18/06/2023

-2,0ºC - Bagé (RS) - 18/07/2023

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

