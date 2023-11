Caminhão capotou e caiu, com as rodas para o alto, fora da estrada

O motorista de um caminhão com uma carga de abóboras morreu na madrugada desta quinta-feira (30/11), ao capotar o veículo na rodovia MGC-496, em Corinto, no norte do estado. A vítima tinha 25 anos de idade.

O acidente ocorreu por volta de 2h, no quilômetro 92. As causas são desconhecidas, pois não havia testemunhas. O caminhão saiu da estrada e parou com as rodas voltadas para cima.

O motorista ficou presa às ferragens da cabine e teve de ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros. O corpo foi recolhido por uma funerária.