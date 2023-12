Uma mulher de 24 anos acusou uma amiga, de 18, de ter a ter torturado e cortado o cabelo dela à força, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



Segundo informações da Polícia Militar, na noite de terça-feira (28/11), a vítima foi na casa da amiga beber. Durante a noite, as duas começaram a conversar sobre um ex-namorado em comum.



No entanto, a conversa virou discussão. A vítima acusa a amiga de ter ficado com ciúmes de algumas coisas que foram faladas na conversa. O teor não foi revelado pela PM.

Durante a discussão, a amiga pegou uma tesoura e cortou à força o cabelo da vítima. Ela também alega que foi agredida e que teve o celular roubado. No meio da briga, ela conseguiu sair da casa e, no dia seguinte, procurou a PM.



Os policiais militares foram até a casa onde tudo ocorreu e encontraram a amiga. Ela admitiu que cometeu a agressão e que cortou o cabelo da vítima à força.

Na casa também foram encontrados ecstasy, maconha e balança de precisão. A mulher foi levada para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.