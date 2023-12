Palio ficou totalmente destruído depois do acidente

O motorista de um Palio, de cor prata, W. A. P., de 28 anos, morreu depois de bater de frente com um caminhão, no quilômetro 119, da rodovia MG-050, próximo a Carmo do Cajuru, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Gol trafegava pela contramão da rodovia.

Pouco tempo antes do acidente, uma viatura da PMRv teve de se desviar do mesmo veículo.

No entanto, logo em seguida, surgiu o caminhão, que não teve tempo de desviar. O veículo pesado passou, literalmente, por cima do Palio e, em seguida, saiu da estrada indo de encontro a um barranco.



O corpo foi removido por funcionários da Funerária Cajuru, de Carmo do Cajuru.