O vigia de uma construção em Uberlândia foi agredido e amarrado durante assalto na noite dessa quinta-feira (11/7). Quatro homens invadiram o local e ainda levaram o carro do trabalhador. Vídeos mostram a invasão. Ninguém foi preso.





O caso aconteceu no Bairro Pequis, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro. De acordo com o vigia, ele fazia a ronda na construção em que trabalha, quando um homem o abordou com um revólver e o rendeu. Mais três homens entraram em seguida e ele foi amarrado e agredido.









Os invasores tomaram o celular da vítima e começaram a vasculhar o canteiro de obras. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que os homens usam máscaras e capuzes para não serem identificados. Várias câmeras são movidas para filmar em pontos cegos.









Mas uma delas captou o momento em que parte do bando verifica o escritório do local. Mais tarde eles deixam o lugar levando o carro do vigia.





Uma testemunha que percebeu o que aconteceu ainda tentou seguir os ladrões, mas os criminosos conseguiram fugir.





A Polícia Militar chegou a fazer buscas, mas ninguém ainda foi preso.