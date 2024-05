Policiais federais e diplomatas seguram o livro 'Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae', recuperado pelas autoridades do Brasil

Correio Braziliense - A Polícia Federal recuperou, nesta quarta-feira (1/5), em Londres, na Inglaterra, um livro publicado em 1823 e que tinha sido furtado em Belém-PA, em 2008. A obra estava exposta no Museu Emílio Goeldi, na capital paraense, quando foi subtraída. As diligências ocorreram em parceria com a Polícia Metropolitana de Londres.

O livro é de autoria do alemão Johann Baptist von Spix. A obra “Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae” é uma coletânea de animais e plantas da fauna brasileira. O autor se dedicou especialmente a espécies de macacos que viviam no país naquela época.

As investigações sobre o furto da obra levou a denúncia, em 2011, de três funcionários do museu por peculato culposo. Outras obras foram furtadas do local, sendo que uma delas foi encontrada em março deste ano, também em Londres, e outra foi localizada na Argentina, em 2023.





Além disso, o museu informou no dia 23 de abril que foi recuperada a obra "Delectus Florae et Faunae Brasiliensis", de Johann Christian Mikan. O estado do livro localizado nesta quarta-feira pela Polícia Federal é considerado "bom". A corporação não informou se alguém foi preso.