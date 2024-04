Uma operação contra o tráfico internacional de armas de fogo e acessórios com origem norte-americana é realizada, na manhã desta quinta-feira (04), pela Polícia Federal.



A Operação Ficção ou Realidade também visa combater o comércio clandestino de material bélico a facções criminosos e milícias cariocas.



Ao todo, seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal no Rio, são realizados, além do Rio de Janeiro, em Curitiba e em Maringá, no Paraná.



A investigação foi iniciada com base em informações da Receita Federal e apontou que o grupo investigado importava material bélico de forma irregular, além de ter contratado uma empresa do ramo de efeitos cinematográficos para armazenar clandestinamente os armamentos. Eles afirmavam que o material era destinado ao serviço de show pirotécnico.

Em janeiro deste ano, uma expressiva quantidade de material bélico, que seria enviado ao Brasil, foi apreendido em Miami, nos Estados Unidos. Na ocasião, 261 carregadores de alta capacidade e 88 acessórios de conversão de armas de fogo chamados de “Kit Roni”, que conferem maior estabilidade e precisão ao armamento, foram apreendidos.

Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional e comércio clandestino de armas de fogo e acessórios, além de associação criminosa. Caso haja condenação, a pena é de 31 anos de reclusão.



A operação foi intitulada “Ficção ou Realidade” devido à hipótese criminal investigada quanto à influência e dissimulação praticada, através da empresa do ramo de efeitos cinematográficos, no tráfico e comércio clandestino de arma de fogo.