“Hoje eu vou encher mais de 500 tanques (de motos) de graça". É o que o influenciador Gebê afirmou nos stories do Instagram na manhã desta sexta-feira (12/7). Motoboys de Belo Horizonte reuniram-se, então, no posto da rede Pica Pau, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1.925, no Sion, na Região Centro-Sul de BH, para receber o combustível gratuito.







O influenciador digital garantiu que, a partir das 14h, os frentistas encheriam tanques de quem chegasse primeiro, e ninguém mais poderia abastecer quando o dinheiro acabasse. Foram aplicados R$ 25 mil em combustíveis nas bombas do posto de gasolina.





O homem, com mais de 3 milhões de seguidores, explicou que a ação “é mais uma forma de apoiar os motoboys da cidade”, diz. Ainda no vídeo publicado, declara para todos “manterem a postura, evitarem bagunça e tentarem não travar o trânsito". Contudo, a reportagem apurou com moradores do bairro que a Rua Patagônia estava fechada pelos motoboys.

Quem passa pela Avenida Nossa Senhora do Carmo se surpreende com a aglomeração de motociclistas no local, sendo grande parte entregadores de aplicativos. Ao som de roncos de motores e buzinas, eles comemoram a ação cantando "É o Gebê, é o Gebê!". Um dos pilotos, muito alegre, declarou que o tanque cheio vai garantir seu fim de semana.

Moradores das redondezas também foram a pé até o posto para acompanhar a movimentação, e quem não sabia da ação demonstrou incredulidade. A Polícia Militar está no local com duas viaturas para garantir a ordem.



* Estagiárias sob supervisão dos subeditores Fernanda Penna e Thiago Prata