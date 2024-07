Uma mulher de 40 anos teve parte do corpo prensado em um elevador no prédio da Justiça Federal, na noite desta quinta-feira (11/07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe está no local atendendo a ocorrência.







Segundo os Bombeiros, a vítima está "consciente, orientada e sendo amparada" pelos militares.





Matéria em atualização