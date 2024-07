Detenção aconteceu no na última terça-feira (9/7), no Bairro Horto, na Região Nordeste de Belo Horizonte

Um homem de 38 anos e uma mulher de 45 anos foram presos em flagrante, suspeitos de sequestrar e manter em cárcere privado uma criança de 5 anos. A detenção aconteceu no na última terça-feira (9/7), no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte.





O sequestro aconteceu no dia 8 de julho. Na ocasião, a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) e a unidade operacional do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deosp) foram acionadas e iniciaram as diligências necessárias para localizar a criança, encontrada um dia depois dos fatos.





De acordo com a Polícia Civil, responsável pela prisão, a criança é filha do casal, mas estava sob tutela do Estado, aos cuidados de um abrigo, desde 26 de junho deste ano. “O casal, investigado por envolvimento em diversos crimes, estava com a guarda do filho suspensa pela Justiça”, informou a PCMG.





Seguindo determinação da Vara da Infância e Juventude, a criança foi encaminhada para outro abrigo e os pais, após cumprimento da prisão em flagrante, encaminhados ao sistema prisional.