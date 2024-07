Bruno Resende Rabello, servidor da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG), teria agredido uma caixa de cinema do Diamond Mall, em BH

O governador Romeu Zema (Novo) determinou a abertura de uma sindicância administrativa para investigar o comportamento do procurador Bruno Resende Rabello. O homem é suspeito de tentativa de agressão contra uma funcionária do cinema do shopping Diamond Mall, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH.







“Em meu governo não toleramos qualquer forma de violência ou conduta imprópria. Determinei a abertura de sindicância administrativa para investigar o excesso cometido por um advogado da AGE-MG, em possível violação dos normativos da carreira e do Estatuto do Servidor Público”, disse o governador em uma publicação no X, antigo Twitter.

Em meu Governo não toleramos qualquer forma de violência ou conduta imprópria. Determinei a abertura de sindicância administrativa para investigar o excesso cometido por um advogado da AGE-MG, em possível violação dos normativos da carreira e do Estatuto do Servidor Público. — Romeu Zema (@RomeuZema) July 11, 2024





Rabello é servidor da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG) e lotado na Procuradoria de Direitos Difusos, Obrigações e Patrimônio (PDOP). Na segunda-feira (8/7), ele tentou agredir a funcionária e cuspiu nela, depois que a mulher se recusou a levar pipoca até a sala de cinema em que o procurador estava. Imagens de câmera de segurança do estabelecimento mostram o homem alterado discutindo com a funcionária.





O procurador responde a processo em decorrência de uma dívida de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) orçada em pouco mais de R$ 24 mil.





Entenda o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária, de 25 anos, contou aos policiais que o homem chegou ao caixa esmurrando a bancada e gritando que “queria sua pipoca”. Ela disse que entregou o alimento ao cliente, mas ele gritou mais ainda. Além disso, ordenou que ela entregasse o refil da pipoca na sala de cinema em que ele estava naquele momento. A funcionária explicou a ele que não poderia obedecê-lo porque não era este o procedimento do estabelecimento.





Depois disso, ainda segundo a funcionária, o homem teria começado a filmá-la e dito que ela era “obrigada a fazer o que ele mandava”. Ela respondeu que não autorizava que ele a filmasse. Porém, o cliente teria dito que ela era incompetente, cuspido na cara dela e ainda tentado agredi-la por três vezes.





O gerente do cinema acionou a polícia, e o homem fugiu do local. Porém, a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens foram repassadas aos policiais. Segundo a PM, o homem foi identificado, já que o CPF dele estava registrado na nota da compra.





Em nota, a Cinemark lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio à colaboradora. "A rede também está colaborando com as investigações, cedendo as imagens de segurança e à disposição das autoridades."





A administração do shopping informou que o fato ocorreu dentro das dependências do Cinemark e que, assim que foi acionada, acompanhou o caso e prestou o apoio necessário. "O shopping lamenta profundamente o ocorrido e repudia qualquer caso de violência", disse em nota.