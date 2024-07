A rede internacional de escolas bilíngues Swiss International School (SIS) vai expandir no Brasil. Com sede em Brasília e no Rio de Janeiro, o grupo abrirá uma nova unidade no Belvedere, no Centro-Sul de Belo Horizonte, da educação infantil ao ensino médio. A inauguração está prevista para 2027. O método de ensino busca mesclar aulas em inglês e português e, ao fim da formação, disponibilizar certificados internacionais que podem ser aceitos em universidades ao redor do mundo.

A escola na capital mineira será construída do zero, com estrutura pensada especialmente para seus pilares educacionais. O anúncio da nova unidade foi feito no evento Professional Development (PD), realizado em junho, para mais de 200 professores das escolas brasileiras do grupo SIS.

O grupo atende crianças a partir de 3 anos. “Vamos iniciar pelas turmas da base, o que engloba toda a educação infantil e o início do ensino fundamental I. Assim, formamos uma comunidade genuinamente bilíngue, sólida e que vai crescendo e avançando junta dentro do nosso conceito educacional”, explica a CEO da rede, Carolina Vieira.

Ela também comenta que o investimento demonstra a identificação do grupo com o Brasil e seu potencial de mercado. “É um movimento que torna o grupo ainda mais sólido ao ampliar nossa base de alunos e expandir nossa marca”, afirma.

Neste ano, o SIS também vai abrir duas unidades na Europa no começo do ano letivo. Serão inauguradas a SIS Milano-Basiglio, primeira escola na Itália, e da SIS Basel-Allschwil, localizada na Suíça, dentro de um centro de inovação e pesquisa. “Cada nova localidade enriquece nossa capacidade de oferecer uma educação verdadeiramente internacional e diversificada, preparando melhor nossos alunos para os desafios globais", diz Carolina.

Ainda segundo a CEO, o grupo preza pela aplicação do seu conceito educacional, comum a todas as suas unidades, independentemente de sua localização. “A SIS valoriza a cultura local de suas escolas e a excelência educacional junto com o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizado verdadeiramente global e interconectada”, comenta.

A língua portuguesa e o inglês desempenham o mesmo papel na comunicação dentro da escola – na sala de aula e em todas as partes do dia a dia da vida escolar. A partir disso, as crianças aprendem a se expressar em dois idiomas com naturalidade e confiança. A nova língua é adquirida por meio do método de imersão, que convida os alunos a "mergulharem" no novo idioma.

Os professores também são orientados a utilizar os idiomas não só em sala de aula, mas também no recreio, no almoço e durante eventos e excursões.

A Swiss International School

A rede internacional possui 17 escolas espalhadas na Suíça, Alemanha e Brasil, e 5.111 estudantes no total. As instituições se destacam por preparar alunos a se tornarem "cidadãos globais", por meio do ensino bilíngue em inglês juntamente com a língua local. Ao se formarem nas escolas da SIS, os alunos podem obter o IB Diploma, certificação reconhecida em universidades no mundo todo.

A SIS faz parte de um dos maiores e mais antigos grupos de educação privada europeu, o grupo Klett, com 125 anos de existência.