Vista aérea de drone de incêndio em área de mata na Vila Marcola, no Aglomerado da Serra, em BH

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio na Vila Marcola, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (11/7). Nos seis primeiros meses de 2023, a corporação atendeu a 1.985 focos de incêndio na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em julho, até o início desta semana, foram 211 chamados.





As chamas atingiram uma área verde na Rua Água, s/n. A corporação foi acionada por volta das 6h30. O combate ao fogo durou, ao menos, sete horas, às 13h.





Ao meio-dia, a fumaça podia ser vista do Bairro Santo Agostinho, na mesma região. Imagens aéreas feitas pela reportagem mostram o tamanho da área atingida, que fica bem próximo a várias casas.





Segundo a assessoria de imprensa dos bombeiros, duas equipes trabalharam na ocorrência. Não houve registro de vítimas e, após as chamas serem debeladas, não houve risco de propagação para outras áreas da mata ou para as residências próximas.





Queimadas





Apenas na primeira semana de julho, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em 211 ocorrências de focos de incêndio na Grande BH. Em relação a todo o estado, foram 811 chamados.





De acordo com o banco de dados da corporação, nos primeiros seis meses de 2024, foram feitos 1.985 registros na região metropolitana. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, houve aumento de 40% nas queimadas. Na época foram 1.414 ocorrências até junho.





Em um dia, o Corpo de Bombeiros atuou em, ao menos, dois incêndios em vegetação na Grade BH. Na manhã dessa quarta-feira (10/7), a pista de voo do Aeroporto Internacional da capital, em Confins, foi parcialmente interditada devido ao fogo às margens da rodovia LMG-800, no km 8. Apesar das chamas não terem invadido a pista, a fumaça atrapalhou a visibilidade dos pilotos. Não houve feridos.





Durante a noite, uma área de vegetação às margens da BR-356, na altura do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, mobilizou a Polícia Militar e os bombeiros. Cerca de nove mil litros de água foram usados para controlar as chamas, que foram debeladas duas horas depois do acionamento da corporação, por volta das 20h45.





Um homem foi localizado desmaiado em meio ao fogo. Ao Estado de Minas, a 2° tenente Déborah Arcanjo esclareceu que os militares procuravam pelo suspeito de roubar o celular de um homem mediante ameaça com uma garrafa quebrada. Durante as buscas, os policiais viram uma pessoa caída na área onde havia um incêndio em curso. A suspeita inicial era de que esse indivíduo fosse o responsável pelo crime.