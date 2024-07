Um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Ursulina de Mello, na Rua Romualdo Lopes Cansado, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (11/7). Até o momento, não há informações de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h. Duas guarnições estão no local atuando no combate às chamas.

Imagens enviadas ao Estado de Minas mostram o alcance do fogo. A coluna de fumaça está sendo vista de bairros vizinhos, como o Serrano. A ocorrência ainda está em andamento.