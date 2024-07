Um homem de 20 anos foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, com mais de 80 comprimidos de rebite em um frasco de chiclete. O flagrante aconteceu quando a Polícia Militar Rodoviária o abordou dirigindo um caminhão sem uma das placas. O condutor não tinha carteira de habilitação.





A abordagem ocorreu na rodovia BR-352, na altura do KM 183, onde a polícia fazia uma fiscalização, nessa quarta-feira (10/7). A falta de uma das placas chamou atenção dos policiais. O homem havia saído de Carmo do Paranaíba e passava por Patos de Minas.





Inicialmente, ele apresentou apenas a documentação do veículo, que está em nome de seu pai. Em seguida, informou não ter habilitação, o que fez com que os policiais fizessem uma conferência também na cabine do caminhão.



Dentro de um frasco de chicletes, foram encontrados 83 comprimidos de metanfetamina conhecida como rebite. O homem disse que não era o dono dos estimulantes, mas também não informou de quem seriam. Ele também não informou para onde os levaria.





Além de aplicar multas por conta das infrações de trânsito, a PM apreendeu os comprimidos, e o homem foi detido. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado posteriormente.