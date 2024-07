Guardas municipais foram ao Hospital João XXIII na manhã desta quinta-feira (11/7) prestar solidariedade as companheiras de trabalho que se acidentaram no Arrudas. Uma delas, Stephanie Regina Santos Quintão, de 28 anos, morreu no hospital.

Alguns dos guardas presentes na porta da instituição de saúde choravam e se abraçavam, comovidos com a morte da companheira. Nenhum deles quis dar entrevistas.

A outra vítima, de 30 anos, que também é guarda municipal, está na unidade hospitalar e passa por cirurgia.

Entenda o acidente

Uma guarda municipal caiu no leito do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, na altura do Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ao se envolver em um acidente de moto na manhã de hoje.

O acidente foi na altura do número 1.350, debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales.

Duas guardas municipais estavam na moto quando a motociclista perdeu o controle da direção e bateu na mureta de proteção da avenida. Uma delas caiu na pista da avenida e a outra caiu no leito do Arrudas.

A agente que caiu na pista da Andradas foi socorrida com fraturas nas duas pernas e uma fratura exposta no braço esquerdo. A guarda municipal que caiu leito do ribeirão foi socorrida com uma fratura no joelho e suspeita de hemorragia na barriga.

