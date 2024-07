Motociclista caiu no leito do Rio Arrudas

Uma guarda municipal caiu no leito do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ao se envolver em um acidente de moto na manhã desta quinta-feira (11/7).

O acidente foi na altura do número 1.350, debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales. O Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal estão no local.

Os bombeiros fizeram o resgate da vítima que caiu no leito do ribeirão.

Segundo informações dos militares no local, duas guardas municipais estavam na moto e foram arremessadas ao serem atingidas por um carro. Uma delas caiu na pista da avenida e a outra caiu no leito do Arrudas.

A agente socorrida na pista da Andradas foi socorrida com fraturas nas duas pernas e e uma fratura exposta no braço esquerdo. A guarda municipal que caiu leito do ribeirão foi socorrida com uma fratura no joelho e suspeita de hemorragia na barriga.

O trânsito sentido ala hospitalar está fechado, há engarrafamentos na Avenida Francisco Sales, na Avenida dos Andradas e em outras vias da região.



Matéria em atualização