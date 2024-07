Um homem, de 61 anos, teve o comércio, a casa e dois carros danificados na noite dessa quarta-feira (10/7) devido a um suposto abuso sexual no bairro Capitão Eduardo, Região Nordeste de Belo Horizonte.





Segundo a Polícia Militar, a enteada do homem o acusou de abusar sexualmente da filha pequena. Moradores da região ficaram sabendo do suposto crime e picharam o sacolão do idoso. Além disso, dois carros foram danificados e a casa do homem foi arrombada.





Moradores ainda atearam fogo na porta do sacolão do homem, que foi agredido ao tentar controlar a situação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para uma Companhia da Polícia Militar.

O idoso negou as acusações. A Polícia Militar ficoui no local para dispersar a população, mas nenhum envolvido foi preso. Uma testemunha ainda relatou que as pessoas estavam esperando a PM sair para atear fogo na residência do homem.

A reportagem do Estado de Minas entrou com contato com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.