Uma menina de 10 anos morreu presa às ferragens após o caminhão no qual ela estava acompanhada dos pais tombar na MGC-418, nesta quarta-feira (10/7), no distrito de Pedro Versiani, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu pela manhã, e o veículo era conduzido pelo pai da criança. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a criança já estava morta. Aos militares, o motorista disse que perdeu o controle da direção, e o veículo tombou na pista. Parte da carga de mamão que era transportada ficou espalhada na via.

A esposa dele e mãe da criança foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital em decorrência de fraturas na perna e no tornozelo. O pai não tinha ferimentos aparentes, mas queixava-se de dores no tórax. A família é do estado do Sergipe.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo, que foi conduzido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Teófilo Otoni.